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Сегодня, 16:26

Газизов назвал Ивича, Семака и Осинькина лучшими тренерами первого круга РПЛ

Алина Савинова
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов ответил, кого считает лучшими тренерами первого круга РПЛ.

«Хорошо сработал главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич. Дальше поставил бы Богдановича (Сергея Семака), без вопросов. Поддерживаю его, он добывает победы, титулы. Лучший российский тренер в данный момент. Третьим назову Осинькина. Эта троица работает получше, выделил бы именно их», — приводит «РБ Спорт» слова Газизова.

После 15 матчей «Краснодар», который возглавляет Владимир Ивич, лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. «Зенит» под руководством Сергея Семака идет на втором месте (30). «Крылья Советов» Игоря Осинькина располагаются на четвертой позиции (25).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/shamil-gazizov-luchshie-trenery-pervogo-kruga-ivich-semak-osin-kin/
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
Владимир Ивич
Игорь Осинькин
Шамиль Газизов
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