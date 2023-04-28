В РФС назвали спекуляцией информацию о возможном назначении Мажича на пост главы судейского комитета

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» отреагировал на информацию о возможном назначении Милорада Мажича на пост главы судейского комитета.

«Называются разные фамилии, но есть спекуляции, а есть факт. Он заключается в том, что глава судейского корпуса — Павел Юрьевич Каманцев. Как усиливать свою команду — его прерогатива. Если от него будут предложения, их будет рассматривать президент РФС», — сказал Митрофанов «СЭ».

По информации «СЭ», Мажич может быть назначен на пост руководителя департамента судейства РФС. Перестановки в российском судействе могут быть совершены сразу после окончания текущего сезона РПЛ.