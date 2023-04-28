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Судейство

Сегодня, 09:45

В РФС назвали спекуляцией информацию о возможном назначении Мажича на пост главы судейского комитета

Артем Бухаев
Корреспондент
Милорад Мажич.
Фото AFP
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» отреагировал на информацию о возможном назначении Милорада Мажича на пост главы судейского комитета.

«Называются разные фамилии, но есть спекуляции, а есть факт. Он заключается в том, что глава судейского корпуса — Павел Юрьевич Каманцев. Как усиливать свою команду — его прерогатива. Если от него будут предложения, их будет рассматривать президент РФС», — сказал Митрофанов «СЭ».

По информации «СЭ», Мажич может быть назначен на пост руководителя департамента судейства РФС. Перестановки в российском судействе могут быть совершены сразу после окончания текущего сезона РПЛ.

Максим Митрофанов. Отношения с УЕФА, работа Каманцева, возвращение пива: интервью генерального секретаря РФС Митрофанова

РФС
Максим Митрофанов
Милорад Мажич
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