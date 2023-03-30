В РФС сообщили, что солидарные выплаты за полузащитника «Монако» Головина были получены

Сегодня, 18:05
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, были ли получены солидарные выплаты от трансфера полузащитника Александра Головина из ЦСКА в «Монако».
— Солидарные выплаты за Головина? Все деньги были выплачены, все получили. Что сделали с этими деньгами, не готов комментировать, — сказал Дюков.
— В Калтане построили футбольное поле. Назвать адреса и пароли тяжело, — добавил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
Головин перешел в «Монако» из ЦСКА в 2018 году. Калтан является родным городом 26-летнего полузащитника.