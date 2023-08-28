В РПЛ рассказали о состоянии газона на стадионе «Сочи»

Пресс-служба РПЛ рассказала, что поле стадиона «Фишт» в Сочи ухудшилось из-за аномально высоких температур.

«Сочи» продолжает проводить комплексные агротехнические мероприятия по восстановлению покрытия. Контроль качества футбольного поля будет произведен 5-6 сентября 2023 года», — говорится в сообщении.

Только после этой процедуры будет принято решение о месте проведения матча «Сочи» — «Спартак» 16 сентября.

24 августа сообщалось, что комиссия РПЛ отправилась в Сочи из-за резкого ухудшения состояния газона на «Фиште». Тогда «Сочи» было разрешено провести матч с «Локомотивом» (0:1).