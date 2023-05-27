Масалитин заявил, что Соболева могли удалить еще в пяти матчах

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать Александра Соболева за непристойный жест в матче между «Спартаком» и ЦСКА.

«В КДК в этой ситуации нашли золотую середину — ни меньше, ни больше. Понятно, что среди общественности пошел отрицательный фон касательно поступка Соболева. На самом деле по ходу сезона Соболев много раз висел на желтой карточке, и ему не показывали вторую. Я считаю, что приблизительно в пяти играх его могли удалить. Он бы пропускал игры. На это необходимо обратить внимание руководству «Спартака». Нужно провести беседу. Все-таки не хочется терять Соболева ни «Спартаку», ни сборной. Так что нужно проводить беседы, чтобы он не делал таких поступков. В КДК РФС, повторюсь, нашли золотую середину, взвесив все грамотно», — приводит слова Масалитина «Евро-Футбол.Ру».

Соболев получил красную карточку в матче против ЦСКА (2:1) в 28-м туре РПЛ. Форвард красно-белых продемонстрировал неприличный жест в адрес защитника армейцев Виллиана Роши. 24 мая КДК РФС принял решение дисквалифицировать Соболева на 4 матча.