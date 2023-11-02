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Сегодня, 18:17

В «Рубине» рассказали, когда с клуба будет снят запрет на регистрацию новых футболистов

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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В пресс-службе «Рубина» прокомментировали «СЭ» решение палаты РФС наложить на клуб запрет на регистрацию новых футболистов из-за задолженности перед тренером Олегом Нечаевым.

«Решение РФС на запрет на регистрацию новичков связано с заявлением тренера Олега Нечаева. Сообщаем, что «Рубин» уже погасил перед ним задолженность еще до заседания палаты по разрешению споров. На самом заседании речь шла лишь о взыскании процентов за несвоевременную выплату дополнительного вознаграждения за выход команды в РПЛ: эта сумма составляет 32 тысячи рублей.
Поскольку в этом году к «Рубину» уже применяли санкцию в виде запрета на регистрацию новичков, согласно регламенту, даже за небольшую задолженность палата применяет к клубам такую санкцию повторно. Как только клуб выплатит эту задолженность, запрет на регистрацию будет снят», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

«Рубин» после 13 туров российской премьер-лиги с 16 очками занимает 11-е место в турнирной таблице.

Футбол
РПЛ
РФС
ФК Рубин (Казань)
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