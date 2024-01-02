Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:41

В «Рубине» сообщили, что Рыбус отправится на зимние сборы вместе с командой

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Telegram Дзен

В пресс-службе «Рубина» рассказали «СЭ» о ходе восстановления защитника Мацея Рыбуса.

«Он продолжает восстановление и поедет на сборы с командой. Мацей очень усердно работает, чтобы вернуться в общую группу», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

В текущем сезоне польский футболист провел за «Рубин» два матча и не отметился результативными действиями.

34-летний Рыбус перешел в казанский клуб на правах свободного агента в летнее трансферное окно. Его соглашение рассчитано на один год. Предыдущим клубом футболиста был московский «Спартак».

Мацей Рыбус
ФК Рубин (Казань)
0
Читайте также
Вундеркинд «Барселоны», волшебник из ЦСКА и два новых топ-бомбардира. Главные футбольные открытия 2023 года
Главные спортивные события 2024 года
Западные страны сократили поддержку Киева в три раза в 2023 году
В Италии в возрасте 111 лет скончался старейший житель страны
Мадуро указал на победу России над НАТО и санкциями Запада
Главные российские изобретения прошлого и будущего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Дик Адвокат заявил, что в Европе не говорят об РПЛ: «Здесь тишина»
Дик Адвокат назвал «Зенит» самым популярным клубом России
Файзуллаев, Дзюба, Гарре и еще семь лучших трансферов в РПЛ в 2023 году
Агент Барриоса заявил, что игрок вернется в расположение «Зенита» в середине января
Трансферы РПЛ: Роналдо переходит в «Ростов», а игрока «Спартака» зовут в Португалию?
Защитник «Видада» Аттият-Аллах может перейти в «Сочи»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Челикович считает, что в России можно хорошо жить на 300 тысяч рублей