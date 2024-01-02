В «Рубине» сообщили, что Рыбус отправится на зимние сборы вместе с командой

В пресс-службе «Рубина» рассказали «СЭ» о ходе восстановления защитника Мацея Рыбуса.

«Он продолжает восстановление и поедет на сборы с командой. Мацей очень усердно работает, чтобы вернуться в общую группу», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

В текущем сезоне польский футболист провел за «Рубин» два матча и не отметился результативными действиями.

34-летний Рыбус перешел в казанский клуб на правах свободного агента в летнее трансферное окно. Его соглашение рассчитано на один год. Предыдущим клубом футболиста был московский «Спартак».