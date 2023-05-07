В «Севилье» опровергли интерес к Коваленко

Спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о возможном интересе клуба к полузащитнику «Крыльев Советов» Александру Коваленко.

«Интерес к Коваленко? Эта информация является ложной», — сказал Мончи «СЭ».

Ранее о заинтересованности испанского клуба к россиянину сообщал «РБ-Спорт».

В этом сезоне на счету полузащитника 30 матчей, 2 гола и 3 результативные передачи. Аренда игрока, права на которого принадлежат «Сочи», завершится в конце этого сезона.

Ранее пресс-атташе «Севильи» Хесус Гомес прокомментировал информацию об интересе клуба к Коваленко.