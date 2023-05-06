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Сегодня, 14:29

В «Сочи» рассказали о процессе получения гражданства РФ Нобоа

Константин Белов
Корреспондент
Кристиан Нобоа.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Пресс-атташе «Сочи» Нарек Тороссян в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о процессе получения российского гражданства полузащитником Кристианом Нобоа.

«Сейчас Кристиан Нобоа делает вид на жительство, а потом уже паспорт в порядке очереди. Если будет нужна помощь, то клуб ему поможет», — сказал Торосян «СЭ».

38-летний хавбек выступает за «Сочи» с 2019 года. В чемпионате России игрок находится с 2007 года, когда перешел в «Рубин» из эквадорского «Эмелека». Также в РПЛ он играл за «Зенит», «Ростов» и «Динамо».

В текущем сезоне он провел за «Сочи» 23 матча, забил 11 голов и отдал две результативные передачи.

Кристиан Нобоа
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
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