В «Спартаке» прокомментировали решение не оспаривать дисквалификацию Кейта Бальде

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов поделился мнением о решении форварда Кейта Бальде и клуба не оспаривать дисквалификацию футболиста.

В сентябре 27-летнего сенегальца дисквалифицировали на 3 месяца за опоздание на допинг-тест в период выступлений за итальянский «Кальяри».

— Агент Бальде заявил, что вы приняли совместное решение не подавать апелляцию.

— Клуб и сторона Бальде на связи. Решение об апелляции мог принимать только Бальде и его агент, поскольку эта история касалась его до того момента, как он начал выступать за «Спартак». Мы, как клуб, могли давать рекомендации и выслушивать мнение Бальде. Да, такое решение было принято. Бальде отбудет дисквалификацию, скоро вернется к тренировкам. И эта история будет закрыта.

— Где Бальде сейчас?

— Он работает по индивидуальному графику. Насколько я знаю, он в России.

— Когда вернется Мозес?

— Ждем Мозеса. Восстановление идет хорошими темпами. Прогресс очевиден. Наш медицинский штаб на постоянной связи с ним. Мы подумаем, когда ему будет лучше присоединиться к команде. Пока точной даты нет.