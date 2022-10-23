В «Спартаке» прокомментировали решение не оспаривать дисквалификацию Кейта Бальде

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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов поделился мнением о решении форварда Кейта Бальде и клуба не оспаривать дисквалификацию футболиста.
В сентябре 27-летнего сенегальца дисквалифицировали на 3 месяца за опоздание на допинг-тест в период выступлений за итальянский «Кальяри».
— Агент Бальде заявил, что вы приняли совместное решение не подавать апелляцию.
— Клуб и сторона Бальде на связи. Решение об апелляции мог принимать только Бальде и его агент, поскольку эта история касалась его до того момента, как он начал выступать за «Спартак». Мы, как клуб, могли давать рекомендации и выслушивать мнение Бальде. Да, такое решение было принято. Бальде отбудет дисквалификацию, скоро вернется к тренировкам. И эта история будет закрыта.
— Где Бальде сейчас?
— Он работает по индивидуальному графику. Насколько я знаю, он в России.
— Когда вернется Мозес?
— Ждем Мозеса. Восстановление идет хорошими темпами. Прогресс очевиден. Наш медицинский штаб на постоянной связи с ним. Мы подумаем, когда ему будет лучше присоединиться к команде. Пока точной даты нет.
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