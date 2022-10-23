Защитник «Динамо» Даса: «Локомотив» может покинуть РПЛ? Все возможно в футболе»

Защитник «Динамо» Эли Даса в разговоре с «СЭ» заявил, что «Локомотив» одна из сильнейших команд в РПЛ.

— Как бы вы оценили «Локомотив», который играл против вас?

— «Локомотив» — одна из сильнейших команд, это правда. Место, которое они занимают в чемпионате, непростое. Это нелегко, но у них есть качества и хорошие игроки. Конечно, я не хотел, чтобы они победили в матче с нами. Но думаю, в будущем у них все будет хорошо.

— Есть мнение, что «Локомотив» может покинуть РПЛ по итогам этого сезона. Вы думаете это возможно?

— Я не знаю. Все возможно в футболе. Абсолютно все

22 октября бело-голубые в гостях победили «Локомотив» в 14-м туре РПЛ (3:1). «Динамо» с 23 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России