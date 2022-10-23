Защитник «Динамо» Даса: «Локомотив» может покинуть РПЛ? Все возможно в футболе»

Сегодня, 15:10
Защитник «Динамо» Эли Даса в разговоре с «СЭ» заявил, что «Локомотив» одна из сильнейших команд в РПЛ.
— Как бы вы оценили «Локомотив», который играл против вас?
— «Локомотив» — одна из сильнейших команд, это правда. Место, которое они занимают в чемпионате, непростое. Это нелегко, но у них есть качества и хорошие игроки. Конечно, я не хотел, чтобы они победили в матче с нами. Но думаю, в будущем у них все будет хорошо.
— Есть мнение, что «Локомотив» может покинуть РПЛ по итогам этого сезона. Вы думаете это возможно?
— Я не знаю. Все возможно в футболе. Абсолютно все
22 октября бело-голубые в гостях победили «Локомотив» в 14-м туре РПЛ (3:1). «Динамо» с 23 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования