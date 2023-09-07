В «Спартаке» прокомментировали ситуацию вокруг Игнатова

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов поделился мнением насчет возможной дисквалификации полузащитника московского клуба Михаила Игнатова.

«В заявлении, которое сейчас обсуждается, идет речь о несоблюдении досудебного порядка урегулирования споров. В июне мы уже говорили, что нас привлекли в качестве третьего лица и мы будем поддерживать позицию футболиста. Мы считаем, что порядок не был нарушен, нарушения регламента нет. К тому же регламент предусматривает альтернативную санкцию в виде штрафа. Считаем, требование агента необоснованно и в его удовлетворении должно быть отказано», — сказал Зеленов.

Ранее юрист «Спартака» рассказал, что Игнатова могут дисквалифицировать на полгода.

8 июня стало известно, что агент Маньяков обратился с требованием дисквалифицировать футболиста на срок до полугода из-за того, что игрок не выплатил ему компенсацию.