В «Спартаке» рассказали, кто из игроков клуба не примет участия в матче с «Сочи»

Сегодня, 20:04
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов назвал футболистов клуба, которые не смогут сыграть в выездном матче 24-го тура РПЛ с «Сочи».
Встреча состоится 13 апреля в Сочи на стадионе «Фишт». Начало — в 14.00 мск. Главным арбитром игры был назначен Рафаэль Шафеев.
«Команда благополучно добралась до Сочи. В Москве остались футболисты, которые по рекомендации медицинского штаба продолжают работать индивидуально — Кристофер Мартинс, Виктор Мозес, Роман Зобнин и Даниил Зорин», — сказал Зеленов.
На данный момент «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 22 матчах. «Сочи» располагается на 16-й строчке (15 очков).