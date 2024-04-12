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Сегодня, 20:04

В «Спартаке» рассказали, кто из игроков клуба не примет участия в матче с «Сочи»

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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов назвал футболистов клуба, которые не смогут сыграть в выездном матче 24-го тура РПЛ с «Сочи».

Встреча состоится 13 апреля в Сочи на стадионе «Фишт». Начало — в 14.00 мск. Главным арбитром игры был назначен Рафаэль Шафеев.

«Команда благополучно добралась до Сочи. В Москве остались футболисты, которые по рекомендации медицинского штаба продолжают работать индивидуально — Кристофер Мартинс, Виктор Мозес, Роман Зобнин и Даниил Зорин», сказал Зеленов.

На данный момент «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 22 матчах. «Сочи» располагается на 16-й строчке (15 очков).

РПЛ
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Зеленов
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