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Судейство

Сегодня, 12:06

В «Спартаке» рассказали о встрече тренерского штаба клуба с судьями

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о встрече тренерского штаба команды и генерального директора клуба Евгения Мележикова с представителями судейского корпуса.

— Была новость, что Абаскаль и Мележиков встречались с представителями судейского корпуса. Можете рассказать, чья это инициатива?

— Мы дали комментарий эту тему. Да, встреча состоялась. Ее детали — внутреннее дело. Нормальная история, рабочий диалог.

— На какой итог вы рассчитываете по итогам встречи?

— Думаю, что итоги и этой встречи, и вообще подобных диалогов, которые судьи ведут со всеми клубами, должны подвести болельщики и экспертное сообщество, которое оценивает работу судей.

17 марта сообщалось, что в Москве состоялась закрытая встреча представителей «Спартака» и руководства судейского корпуса. Со стороны красно-белых в ней приняли участие Гильермо Абаскаль и его помощники, а со стороны арбитров — глава департамента судейства РФС Павел Каманцев и судья Виталий Мешков. На встрече обсуждались разные трактовки эпизодов и частые ошибки арбитров в матчах со «Спартаком».

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Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Дмитрий Зеленов
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