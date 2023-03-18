В «Спартаке» рассказали о встрече тренерского штаба клуба с судьями

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о встрече тренерского штаба команды и генерального директора клуба Евгения Мележикова с представителями судейского корпуса.

— Была новость, что Абаскаль и Мележиков встречались с представителями судейского корпуса. Можете рассказать, чья это инициатива?

— Мы дали комментарий эту тему. Да, встреча состоялась. Ее детали — внутреннее дело. Нормальная история, рабочий диалог.

— На какой итог вы рассчитываете по итогам встречи?

— Думаю, что итоги и этой встречи, и вообще подобных диалогов, которые судьи ведут со всеми клубами, должны подвести болельщики и экспертное сообщество, которое оценивает работу судей.

17 марта сообщалось, что в Москве состоялась закрытая встреча представителей «Спартака» и руководства судейского корпуса. Со стороны красно-белых в ней приняли участие Гильермо Абаскаль и его помощники, а со стороны арбитров — глава департамента судейства РФС Павел Каманцев и судья Виталий Мешков. На встрече обсуждались разные трактовки эпизодов и частые ошибки арбитров в матчах со «Спартаком».