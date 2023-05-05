В «Спартаке» заявили, что рассчитывают на арендованного «Оренбургом» нападающего Оганесяна

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов ответил на вопрос «СЭ» о будущем нападающего Степана Оганесяна в московской команде.

«Степа — качественный игрок с очень неплохими качествами. В «Оренбурге» подобралась качественная команда, хорошая конкуренция. Он очень хорошо показывает себя за то игровое время, что ему уделяет главный тренер. Мы на него рассчитываем, все в его руках», — сказал Баженов «СЭ».

«Оренбург» арендовал Оганесяна у «Спартака» с правом выкупа в июле 2022 года. 21-летний россиянин провел за оренбуржцев 19 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 результативный пас.