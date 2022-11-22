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22 ноября, 19:47

В «Трабзонспоре» ответили на вопрос о возможном переходе Баринова в турецкий клуб

Константин Белов
Корреспондент
Дмитрий Баринов.
Фото Александр Федоров / Canon EOS-1DX MarkII, «СЭ»
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Президент «Трабзонспора» Ахмед Агаоглу в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.

«Возможен ли переход Баринова в «Трабзонспор»? Нет, нам это неинтересно», — сказал Агаоглу «СЭ».

Раннее сам Баринов заявил, что к нему проявляет интерес топ-клуб Турции.
В сезоне-2021/22 Баринов провел 30 матчей за «Локомотив» и сделал две результативные передачи. Его контракт с московским клубом рассчитан до конца июня 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 11 миллионов евро. Летом сообщалось, что Баринов может перейти в «Валенсию».

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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