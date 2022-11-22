Тарханов: «Класс никуда не денешь. У Бердыева он есть, поэтому он еще работает»

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о возможном назначении Курбана Бердыева главным тренером «Сочи».

«Класс никуда не денешь. Он или есть, или его нет. У Бердыева он есть, поэтому он еще работает. После «Рубина» у него был перерыв, но потом он в «Кайрате» работал, а сейчас в Иране.

Чем Бердыев может помочь «Сочи»? Во-первых, в организации, но не только на футбольном поле, а вообще в клубе. А во-вторых, у него есть идеи о том, как строить игру. И, конечно, это игровая дисциплина.

Бердыев хорошо знаком с Нобоа, Джанаевым. Нобоа у него еще в «Рубине» хорошо играл. Им долго контакт друг с другом находить не надо будет.

Если Бердыев сейчас начнет работать в «Сочи», то у него до возобновления чемпионата будет достаточно много времени, чтобы в команде поняли его и его требования. А вот когда уже пойдет работа, тогда и посмотрим, какие будут результаты», — сказал Тарханов Betonmobile.ru.

В среду, 2 ноября появилась информация о том, что главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин отправлен в отставку. Официально о его уходе до сих пор не было объявлено.

51-летний Гаранин работает в «Сочи» с июня 2022 года, он пришел в команду после ухода Владимира Федотова в ЦСКА.

19 ноября появилась информация о том, что Бердыев может возглавить «Сочи».