Тарханов: «Класс никуда не денешь. У Бердыева он есть, поэтому он еще работает»

22 ноября, 19:44
Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о возможном назначении Курбана Бердыева главным тренером «Сочи».
«Класс никуда не денешь. Он или есть, или его нет. У Бердыева он есть, поэтому он еще работает. После «Рубина» у него был перерыв, но потом он в «Кайрате» работал, а сейчас в Иране.
Чем Бердыев может помочь «Сочи»? Во-первых, в организации, но не только на футбольном поле, а вообще в клубе. А во-вторых, у него есть идеи о том, как строить игру. И, конечно, это игровая дисциплина.
Бердыев хорошо знаком с Нобоа, Джанаевым. Нобоа у него еще в «Рубине» хорошо играл. Им долго контакт друг с другом находить не надо будет.
Если Бердыев сейчас начнет работать в «Сочи», то у него до возобновления чемпионата будет достаточно много времени, чтобы в команде поняли его и его требования. А вот когда уже пойдет работа, тогда и посмотрим, какие будут результаты», — сказал Тарханов Betonmobile.ru.
В среду, 2 ноября появилась информация о том, что главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин отправлен в отставку. Официально о его уходе до сих пор не было объявлено.
51-летний Гаранин работает в «Сочи» с июня 2022 года, он пришел в команду после ухода Владимира Федотова в ЦСКА.
19 ноября появилась информация о том, что Бердыев может возглавить «Сочи».
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