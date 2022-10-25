В «Урале» прокомментировали решение расторгнуть контракт с Уруновым

Сегодня, 14:24
В пресс-службе «Урала» прокомментировали «СЭ» расторжение контракта с полузащитником клуба Остоном Уруновым.
«Это решение принято по взаимному согласию сторон. Игрок уже покинул расположение команды. Желаем ему удачи!» — сказали в пресс-службе «Урала» «СЭ».
Во вторник, 25 октября «Урал» объявил о разрыве контракта с 21-летним Уруновым.
Узбекский футболист выступал за екатеринбуржцев с начала сентября 2022 года, он принял участие в 3 матчах команды, провел на поле в сумме 79 минут и не отличился результативными действиями. Его контракт с «Уралом» действовал до конца июня 2024 года с опцией продления еще на один год.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования