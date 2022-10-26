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Сегодня, 12:54

В «Урале» заявили, что расторжение контракта с Уруновым не является инициативой клуба

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» объяснил, почему был расторгнут контракт с полузащитником Остоном Уруновым.

«Так получилось. Может, что-то его не устроило. Может, нас. Договорились — давай расторгнем. Может, времени ему мало давали, не знаю. Это не инициатива клуб. Расстались по-доброму. Дай бог ему хорошо где-то заиграть. Долгосрочный контракт? Нет. Мы имели право расторгнуть контракт в декабре, так подписали изначально. А зачем ждать до декабря, когда человеку играть надо? Неустойка? Никто никому ничего не платил», — сказал Иванов «СЭ».

Урунов перешел в «Урал» в начале сентября нынешнего года на правах свободного агента. Футболист принял участие в 3 матчах команды в сезоне-2022/23. Игрок провел на поле в сумме 79 минут и не отличился результативными действиями.

Контракт Урунова с «Уралом» действовал до конца июня 2024 года с опцией продления еще на год.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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19%

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РБ Лейпциг 3
Реал 2
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Ф2(0)

31%

1.90

П2

24%

2.65

ТБ 2.5

21%

1.65
Остон Урунов
РПЛ
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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