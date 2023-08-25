В «Зените» оценили дебютный период Марио Фернандеса

Тренер «Зенита» по физподготовке Иван Карминати в интервью «СЭ» рассказал об адаптации в невской команде бывшего защитника ЦСКА Марио Фернандеса.

«Это большой профессионал с огромным опытом, — сказал Карминати «СЭ». — Понятно, что поначалу ему пришлось сложно, потому что сказалось длительное отсутствие практики. Но заметно, что Марио поступательно набирает обороты. Например, против «Спартака» он, как мне кажется, действовал крайне полезно для всей команды».

Полное интервью Ивана Карминати можно прочитать на сайте «СЭ».