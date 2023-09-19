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Сегодня, 19:13

В «Зените» прокомментировали переход Бакаева в «Аль-Вахда»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Зелимхан Бакаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев прокомментировал «СЭ» переход полузащитника Зелимхана Бакаева в «Аль-Вахда» на правах аренды.

Клуб из ОАЭ объявил о заключении соглашения с 27-летним россиянином во вторник, 19 сентября.

«Документы об аренде подписаны только что. Зелимхан отправляется в аренду до конца сезона без права или обязанности выкупа. Зелимхан оказывается в компании с Алланом — бывшим игроком сборной Бразилии, который когда-то стоил 60 миллионов евро и играл в «Наполи», в том числе в Лиге Чемпионов», — сказал Медведев «СЭ».

Бакаев перешел в «Зенит» летом 2022 года, но не смог закрепиться в основном составе команды. В текущем сезоне он провел 4 матча в РПЛ, отличившись 1 голевой передачей.

Зелимхан Бакаев
Футбол
Аль-Вахда
ФК Зенит
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