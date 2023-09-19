«Зенит» объявил о переходе Зелимхана Бакаева в «Аль-Вахда» на правах аренды

«Зенит» объявил о переходе полузащитника Зелимхана Бакаева в клуб «Аль-Вахда».

Команда из ОАЭ арендовала 27-летнего россиянина до конца сезона-2023/24 без права выкупа.

Бакаев выступает за «Зенит» с июля 2022 года. На его счету 3 гола и 3 результативные передачи в 34 матчах за сине-бело-голубых.

В сезоне-2023/24 футболист принял участие в 8 матчах команды из Санкт-Петербурга во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 2,5 миллиона евро.