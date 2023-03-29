В «Зените» рассказали о состоянии Барриоса, Мостового и Сергеева

Пресс-служба «Зенита» прокомментировала «СЭ» ход восстановления трех основных футболистов, которые пропустили товарищеский матч с «Фенербахче» (24 марта, 2:2) по состоянию здоровья.

— Иван Сергеев и Андрей Мостовой вернулись в общую группу, Вильмар Барриос продолжает тренироваться по индвидуальной программе, его восстановление проходит эффективно, игрок постепенно набирает форму, — отметили в пресс-службе.

— Все сборники вернулись в расположение команды и готовятся к предстоящему в субботу матчу РПЛ с «Уралом», — добавили в пресс-службе.

Напомним, что защитник Вячеслав Караваев и хавбек Далер Кузяев приглашались национальную команду России, защитник Роберт Ренан — Бразилии, а его коллега по амплуа Нуралы Алип — Казахстана.