Агент Джикии рассказал о встрече с руководством «Спартака»: «Позиция клуба однозначная: Георгий с нами надолго»

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы защитника «Спаратка» Георгия Джикии, рассказал «СЭ» о будущем футболиста в клубе.

— Разговоры про контракт Джикии не утихают.

— У нас была встреча положительная, знакомство. Со стороны клуба были высказаны намерения по поводу дальнейшего положения Георгия. Все было хорошо, на этой стадии все и остается. Прошу не вестись на вбросы.

— Была новость, что в контракте есть опция автопродления, которая зависит о количества матчей.

— Не смотрим на количество матчей или проведенное время, потому что позиция руководства клуба была однозначная: как бы то ни было, не смотрим ни на что, Георгий с нами надолго. Это было высказано вслух в присутствии руководителей клуба. Мы находились не один на один с господином Малышевым, а были еще функционеры из высшего менеджмента. Прекрасная встреча. Не форсируем, не скулим и не ноем. Да, столкнулись с редким для Георгия случаем, когда тренер отдает предпочтение другому футболисту. Но Георгий стойко это переносит. Это нормально. В любом клубе такое бывает. Мы можем совершить трансфер, но никто не может гарантировать постоянную игровую практику. Посмотрим, как будет складываться у «Спартака» дальше, проведет эта связка защитников еще два, три или пять матчей.

Контракт Джикии со «Спартаком» истекает 31 мая 2024 года. Игрок выступает за московский клуб с 2017 года. Он провел за команду 211 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач.

29-летний защитник оставался на скамейке в 3 из последних 5 матчей красно-белых во всех турнирах. Всего в текущем сезоне в активе Джикии 8 матчей, в которых он не отличился результативными действиями.