Газзаев поздравил «Динамо» со столетием: «Большая и великая история!»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» поздравил «Динамо» со столетием.

«Поздравляю «Динамо» со столетием! Это уже большая история. Спортивное общество на протяжении целого века развивалось. Появлялись выдающиеся спортсмены, которые прославляли Советский Союз и Россию на международных соревнованиях, чемпионатах Европы, мира и Олимпиадах. У «Динамо» великая история, только один Яшин чего стоит! И такие представители «Динамо» есть в каждом виде спорта.

Я провел 12 лет в «Динамо». Благодарен команде за эти годы, всегда ответственно подходил к работе. Хочется пожелать скорейшего чемпионства «Динамо»! Поздравляю с юбилеем!» — сказал Газзаев «СЭ».

«Динамо» было основано 18 апреля 1923 года. Московская команда является 11-кратным чемпионом СССР и шестикратным обладателем Кубка СССР по футболу. В российской истории клуба на счету динамовцев победа в национальном кубке сезона-1994/95.