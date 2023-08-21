Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о перспективах команды Гильермо Абаскаля.

«Нет налаженных связей и поставленной игры. Поэтому команда использует упрощенный вариант: набрасывает мячи на Соболева или в ту зону. Так часто делается в командах, у которых не поставлена игра. Как оцениваю шестое место «Спартака»? Это его место. Нет убедительной игры. Хотя календарь на старте был очень хорош, и до матча с «Зенитом» можно было набирать 12 очков. А мы увидели осечку с «Уралом» и вчера. Но вчера противостояние было с командой, которая сильнее на данный момент. Поэтому поражение от «Зенита» — это не трагедия. Другое дело, что пропускать три мяча дома — это много. Так что питерцы выиграли по делу. Семак опытнее Абаскаля, он знает тему. Он привел команду в порядок. А у Абаскаля пока проблемы в каждой линии. Ему надо много работать», — приводит слова Гладилина «Евро-Футбол.Ру».

Матч «Спартак» — «Зенит» завершился со счетом 1:3.

«Зенит» набрал 10 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 9 баллами находится на шестой строчке.

В 6-м туре РПЛ сине-бело-голубые примут «Урал» 26 августа, а красно-белые в этот же день сыграют дома с «Ахматом».