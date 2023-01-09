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Гладилин: «Если Рассказов перейдет в «Крылья Советов», он может попасть в сборную России»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-футболист «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал возможный уход Николая Рассказова из московского клуба.

«У Рассказова была возможность заиграть в «Спартаке». Он был основным игроком, потом перестал попадать в состав. У Николая сейчас такой возраст, когда он должен стабильно играть в основном составе, но в «Спартаке» нет такой возможности. «Спартак» не станет слабым, если Рассказов уйдет. На его позиции уже играют более молодые ребята. Может, если Николай уйдет в другую команду, его карьера сложится лучше», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

Также он поделился мнением о возможном переходе Рассказова в «Крылья Советов».

«Если он будет играть в основном составе самарцев, он может попасть в сборную России, и в дальнейшем способен вернуться в «Спартак». Ему надо переходить в тот клуб, где он будет развиваться», — сказал Гладилин.

Ранее агент Валериюс Мижигурскис, представляющий интересы защитника, в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном уходе футболиста.

25-летний Рассказов — воспитанник «Спартака». В текущем сезоне РПЛ он провел 4 матча.

Источник: РБ Спорт
Николай Рассказов
ФК Спартак (Москва)
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