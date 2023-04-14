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Кечинов: «Для меня второе или третье место «Спартака» — это ни о чем»

Кечинов поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Торпедо»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от завтрашнего матча в рамках 23-го тура РПЛ между красно-белыми и «Торпедо».

«Для меня «Спартак» — явный фаворит, но это не отменяет того факта, что красно-белым будет тяжело. «Торпедо» некуда деваться. У них новый тренер, команда в хорошем смысле встряслась и победила в последнем матче. Теперь они с боевым настроением будут встречаться со «Спартаком». Абаскаля ждет тяжелейшая игра, но по составу и по игре «Спартак» сильнее. Третье место «Спартака» по ходу сезона? Сейчас второе и третье место ничего не дают, только серебряные и бронзовые медали. Раньше эти позиции давали право выступления в еврокубках, сейчас этого нет. У команды всегда была задача завоевывать золотые медали. Для меня как для болельщика «Спартака» второе или третье место — это ни о чем. Раньше отсутствие чемпионства сглаживалось участием в еврокубках, сейчас этого нет. Так что хочется, чтобы команда взяла Кубок или заняла первое место в чемпионате», — приводит слова Кечинова «Евро-Футбол.Ру».

«Торпедо» и «Спартак» сыграют в «Лужниках» 15 апреля. Начало — в 19:00 по московскому времени.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005085516_kechinov_dlya_menya_vtoroe_ili_trete_mesto_spartaka_-_eto_ni_o_chem
Валерий Кечинов
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ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
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