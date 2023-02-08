Непомнящий: «Изоляция не всегда вредит. У нас есть шанс потратить усилия на подъем уровня нашего чемпионата»

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Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий высказался об отстранении российских футбольных клубов от еврокубков.
«Я не соглашусь, что будет регресс. Моя позиция, наверное, достаточно спорная, но сейчас у нас есть шанс потратить все усилия на то, чтобы поднять уровень нашего чемпионата. Я сразу соглашусь, что уровень РПЛ станет ниже, чем он был, допустим, два года назад, но создаются условия для того, чтобы ярче себя проявляли молодые яркие игроки. Конкуренции, чтобы попасть в состав, будет меньше, но спрос тренеров с них останется высоким. В этой конкуренции как раз и появится возможность для роста.
Изоляция не всегда вредит. Ведь был период, когда англичане около пяти лет не играли в еврокубках, а после этого их чемпионат стал одним из сильнейших в мире», — цитирует Непомнящего Metaratings.ru.
Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную от участия в международных соревнованиях.