Валуев: «Перевод Кругового в «Зенит-2» — это внутреннее дело клуба»

Депутат Госдумы и болельщик «Зенита» Николай Валуев высказался о переводе защитника Данилы Кругового во вторую команду сине-бело-голубых до окончания действия контракта с клубом.

«Перевод Кругового в «Зенит-2» — это внутреннее дело клуба. Ему был предложен новый контракт на пять лет, насколько я знаю. Он отказался его подписывать. Наверное, не видит дальше себя в «Зените» — зачем на него рассчитывать в такой ситуации? Александр Иванович (Медведев) сказал, что в «Зените» на двух стульях не сидят. Если в ЦСКА готовы забрать Кругового сейчас, в это межсезонье, они должны обсудить финансовые условия с «Зенитом», — приводит «РБ Спорт» слова Валуева.

В январе Круговой подписал контракт с ЦСКА, который начнет действовать с 4 июня текущего года. До конца сезона-2023/24 25-летний защитник будет выступать за вторую команду сине-бело-голубых.