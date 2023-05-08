ВАР матча «Зенит» — «Спартак» сегодня будет судить игру в Черкизове

Матч 26-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Сочи» сегодня в качестве видеоарбитра будет судить Сергей Иванов. Этот же рефери вчера работал на игре «Зенит» — «Спартак» (3:2), завершившейся судейским скандалом.

При этом к самому Иванову в ключевых моментах может быть одна претензия: на 38-й минуте он вместе с АВАР Андреем Образко не успели остановить игру, чтобы провести проверку эпизода в штрафной площади «Зенита», где упал Кейта Бальде. Тот момент был очень быстро «заигран» — спартаковцы ввели мяч из аута.

Выходит, что ВАР и не проверяли фол на Бальде, не давали ему оценку. За 10-12 секунд сделать это невозможно.

Во втором тайме Иванов помог исправить ошибку Павла Кукуяна, в результате был удален спартаковец Алексис Дуарте. Также после вмешательства ВАР был назначен 11-метровый удар в ворота «Зенита».

Что касается засчитанного второго гола чемпионов России, когда в ходе атаки Далер Кузяев толкнул в спину Романа Зобнина, претензии следует адресовать не ВАР Иванову, а Кукуяну. Речь идет о разных фазах атаки. Видеоассистенты уже не могли вмешаться — открутить момент назад было невозможно.