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Судейство

Сегодня, 14:54

ВАР матча «Зенит» — «Спартак» сегодня будет судить игру в Черкизове

Александр Бобров
Шеф-редактор
Сергей Иванов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Матч 26-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Сочи» сегодня в качестве видеоарбитра будет судить Сергей Иванов. Этот же рефери вчера работал на игре «Зенит» — «Спартак» (3:2), завершившейся судейским скандалом.

При этом к самому Иванову в ключевых моментах может быть одна претензия: на 38-й минуте он вместе с АВАР Андреем Образко не успели остановить игру, чтобы провести проверку эпизода в штрафной площади «Зенита», где упал Кейта Бальде. Тот момент был очень быстро «заигран» — спартаковцы ввели мяч из аута.

Выходит, что ВАР и не проверяли фол на Бальде, не давали ему оценку. За 10-12 секунд сделать это невозможно.

Во втором тайме Иванов помог исправить ошибку Павла Кукуяна, в результате был удален спартаковец Алексис Дуарте. Также после вмешательства ВАР был назначен 11-метровый удар в ворота «Зенита».

Что касается засчитанного второго гола чемпионов России, когда в ходе атаки Далер Кузяев толкнул в спину Романа Зобнина, претензии следует адресовать не ВАР Иванову, а Кукуяну. Речь идет о разных фазах атаки. Видеоассистенты уже не могли вмешаться — открутить момент назад было невозможно.

Павел Кукуян и&nbsp;эпизоды матчей РПЛ. «Зенит» — «Спартак»: Кукуян и Иванов подпортили чемпионский матч. Почему у наших судей такая непоследовательность?
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Алексей Сухой
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