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Сегодня, 04:01

Василенко: «В «Анжи» на каждый матч Это'О нужно было две бутылки колы»

Евгений Козинов
Корреспондент
Самюэль Это&amp;#039;О.
Фото Global Look Press
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Главный тренер владикавказской «Алании» Олег Василенко рассказал о работе с нападающим Самюэлем Это'О. Тогда он был в махачкалинском клубе помощником главного тренера.

«Это'О — большой мастер, без вопросов. Отличный человек. Помню, что на каждый матч ему нужно было две бутылки колы: одну он выпивал в перерыве, вторую — после игры. Это была его традиция. Когда он впервые об этом рассказал на сборах в Эмиратах, мы удивились. Но он обрубил: «Я так привык. Я делал это еще в «Интере», даже во время финала Лиги чемпионов».

Российские тренеры обычно запрещают колу, у нас есть стереотипы насчет этого напитка. Но когда приехал Хиддинк, на первом же обеде на столах появились бутылки с колой, спрайтом и фантой. Мы с Андреем Львовичем опешили. Спросили у Гуса, как же так. Ответил: «А как выпитая кола повлияет на мастерство футболиста? Никак. Она повлияет лишь на его здоровье. Но насколько быстро он закончит с футболом, его личные проблемы». В итоге футболисты у нас пили колу только первые три дня. Дальше к ней даже не прикасались», — цитирует Sport24 Василенко.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-18-vasilenko-pro-etoo-na-kazhdyy-match-yemu-nuzhno-bylo-dve-butylki-koly-odnu-vypival-v-pereryve-vtoruyu-posle-igry
Самюэль Это`О
Футбол
ФК Алания (Владикавказ)
Олег Василенко
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