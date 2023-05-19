Колосков: «Матчи «Спартака» и ЦСКА — украшение чемпионата»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о предстоящем матче 28-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА.

«Ожидаю матч двух команд с огромным желанием победить. В дерби по-другому не бывает. По последним матчам ЦСКА выглядит гораздо увереннее, чем «Спартак». Но в одной конкретно взятой игре может случиться все что угодно. Матчи «Спартака» и ЦСКА — украшение чемпионата. Жаль, что эти команды давно не противостояли друг другу в чемпионской гонке. Ну а в этом матче решится судьба вице-чемпионства РПЛ, тоже интрига», — цитирует «РБ Спорт» Колоскова.

«Спартак» сыграет с ЦСКА в воскресенье, 21 мая. Начало матча — в 16.30 по московскому времени.