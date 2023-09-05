Вендел сообщил о желании заиграть в сборной Бразилии перед ЧМ-2026

Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел рассказал о целях в новом сезоне.

«Я хочу и дальше выделяться здесь и запомниться тренерам сборной Бразилии. Я очень хочу иметь возможность принять участие в цикле к следующему чемпионату мира», — цитирует Вендела журналист Фабио Алейшо в своем Telegram-канале.

Чемпионат мира по футболу состоится в 2026 году в США, Канаде и Мексике.

26-летний Вендел еще не выступал за взрослую команду сборной Бразилии.