Вендел: «У меня есть контракт с «Зенитом», я счастлив здесь»

Полузащитник «Зенита» Вендел опроверг слухи о том, что он хочет перейти в дургую команду.

«Сказали много чего, и есть преувеличения и даже неправда. У меня есть контракт с «Зенитом», я счастлив здесь. Команда — победительница и очень сильная. Но вполне нормально, что и другие клубы проявляют интерес», — цитирует Вендела журналист Фабио Алейшо в своем Telegram-канале.

Вендел выступает за петербургскую команду с 2020 года. Всего 26-летний полузащитник провел 94 игры в составе сине-бело-голубых, в которых отметился 17 голами и 15 результативными передачами. Вместе с «Зенитом» бразилец стал трехкратным чемпионом России и двукратным обладателем Суперкубка страны.