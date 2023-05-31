Спортивный директор «Оренбурга»: «Мы думали, что сезон будет сложнее»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил «СЭ» на вопрос об итогах сезона 2022/23.

«Еще рано подводить итоги, впереди игра с «Динамо». Есть небольшая интрига. Конечно, мы думали, что сезон будет сложнее. Хорошо, что сложилось так, как есть. Больше радует, что в атакующий футбол Марцела Лички можно играть с топами. Эта идея работает», — сказал Андреев «СЭ».

«Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 43 очками после 29 матчей. В случае победы над «Динамо» в последнем, 30-м туре чемпионата России-2022/23 оренбуржцы завершат сезон на седьмой строчке.

Матч «Оренбург» — «Динамо» состоится в субботу, 3 июня и начнется в 17.00 (мск).