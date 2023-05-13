КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:49

Ветеран ЦСКА: «Армейцам надо настроиться только на победу над «Торпедо»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ против «Торпедо».

«Действительно, у «Торпедо» уже нет никакой мотивации в матчах чемпионата. Но легко эту команду не возьмешь. Если у них не будет мотивации, то они могут играть свободно и раскрепощенно. Иногда это опасно. Расслабляться игрокам ЦСКА ни в коем случае нельзя. Если расслабишься, то в игре уже не сможешь собраться. Армейцам надо настроиться только на победу со счетом 2:0 или 3:0. В прошлом туре «Ахмат» забил «Торпедо» пять мячей, а ЦСКА в Грозном побеждал. Можно, конечно, так сравнивать силы, но здесь как получится. Игра на игру не приходится», — приводит слова Пономарева Betonmobile.ru.

Матч между ЦСКА и «Торпедо» пройдет 13 мая и начнется в 19.00 мск.

Источник: https://betonmobile.ru/veteran-tsska-prizval-igrokov-komandyi-obyigrat-torpedo-so-schetom-3-0
Владимир Пономарев
ФК Торпедо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
1
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сергей Анохин: «Наша дружба с Писаревым началась с драки»
«Флорида» обыграла «Торонто» в пятом матче
Военкор «Известий» показал быт сражающегося под Авдеевкой полка
Французский политик призвала Париж отказаться от поставок оружия ВСУ
Захар Прилепин сообщил об очередной операции длительностью 4,5 часа
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи
Ренессанс Чалова. Не только Малком и Промес разрывают этот сезон
Тихонов: «Зенит» можно поздравить с заслуженным чемпионством»
Тихонов: «Урал» ждет вторая попытка выйти в суперфинал кубка»
Хавбек «Краснодара» Сперцян не сыграет с «Зенитом»
«Урал» — «Оренбург»: Бикфалви и Оганесян выйдут с первых минут
«Химки» — «Спартак»: красно-белые после поражения от «Зенита». Онлайн-трансляция матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тихонов: «Урал» ждет вторая попытка выйти в суперфинал кубка»

Тихонов: «Зенит» можно поздравить с заслуженным чемпионством»