Пономарев о Чалове: «Зачем ему Европа, вдруг потеряется там или не дай бог поломается»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением о будущем нападающего армейцев Федора Чалова.

«Я считаю, что Чалову не стоит уходить из ЦСКА и премьер-лиги. Он нигде больше не сможет заиграть. Игрок уже пробовал себя в швейцарском чемпионате. Зачем опять окунаться в такую же воду? В России он востребован, его уважает публика, в армейской команде ценят.

Зачем ему терять свою игру? Вдруг потеряется он в Европе, вообще будет никакой. Не дай бог, еще сломается. Вот и все, закончится все на этом для него», — цитирует Пономарева Betonmobile.ru.

Ранее сообщалось об интересе к Чалову со стороны «Галатасарая» и «Марселя». Также 28 июня известный инсайдер Фабрицио Романо заявил, что греческий ПАОК сделал предложение армейцам по выкупу футболиста.

В минувшем сезоне 25-летний форвард провел за ЦСКА 41 матч, отметился 24 голами и 6 результативными передачами.