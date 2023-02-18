Пономарев считает, что ЦСКА сможет побороться за бронзу в этом сезоне РПЛ

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев назвал претендентов на медали в этом сезоне РПЛ.

«Спартак» может немного подойти к «Зениту», но вряд ли питерцы упустят чемпионство в этом году. Кто еще? «Ростов», «Динамо», ЦСКА — нет. Все эти клубы будут кувыркаться. Армейцы, если напрягутся, то могут претендовать на бронзу. Но не факт! Очень проблематично будет.

Пока рано говорить о готовности клубов. Предварительные игры ничего не значат. Можно эти матчи проиграть, но должна чувствоваться команда и их игра. Вот тогда будет результат в чемпионате. Можно, конечно, смотреть матчи в межсезонье и ссылаться на них, но они ничего из себя не представляют», — цитирует Пономарева Betonmobile.ru.

После первой половины сезона РПЛ «Зенит» лидирует с 42 очками. «Спартак» — второй с 36 очками. Третьем место занимает «Ростов» (35 очков). «Динамо» и ЦСКА идут следом, имея по 29 очков.