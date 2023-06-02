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Сегодня, 11:59

Ветерану «Спартака» Гаврилову проведут операцию на сонной артерии

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Юрий Гаврилов.
Фото ФК «Спартак»
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Член комитета ветеранов «Спартака» Александр Хаджи рассказал корреспонденту «СЭ» о состоянии здоровья экс-футболиста красно-белых Юрия Гаврилова после инсульта.

«То, что его перевели в обычную палату, не значит, что все хорошо со здоровьем. Ему предстоит тяжелая операция на сонной артерии. Сейчас идет подготовка к операции, прием анализов. После этого будет период восстановления. Инсульт — серьезное дело», — сказал Хаджи «СЭ».

30 мая сообщалось, что 70-летний Гаврилов попал в реанимацию. Позже стало известно, что он перенес инсульт.

Будучи футболистом, Гаврилов выступал за «Спартак», «Динамо», «Локомотив» и «Сатурн». В составе сборной СССР Гаврилов провел 46 матчей и забил 10 голов.

Юрий Гаврилов (футбол)
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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