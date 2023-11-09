Виллиам де Оливейра: «Иногда называю Семака старшим братом»

Сегодня, 08:45
Ассистент главного тренера «Зенита» Виллиам де Оливейра в интервью «СЭ» рассказал о своих взаимоотношениях с Сергеем Семаком.
— Вы работаете в штабе Сергея Семака уже около семи лет. Когда-нибудь задумывались о самостоятельной работе?
— Пока нет. Мне комфортно работать с Сергеем Богдановичем. У нас с ним сложилась крепкая дружба, я даже иногда его называю старшим братом. Я и сам чувствую свою значимость для клуба и команды, получаю удовольствие от работы. Мне нравится каждый день приезжать на базу, думать над тактикой, упражнениями, общаться с ребятами. Я считаю себя здесь своим, меня ценят. В будущем такое желание может появиться, но на данный момент я не задумываюсь об уходе.
— Но вас звали?
— Звали. Пару звонков поступало. Но я эти предложения вообще не рассматривал.