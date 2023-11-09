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Сегодня, 08:45

Виллиам де Оливейра: «Иногда называю Семака старшим братом»

Гоша Чернов
Корреспондент
Сергей Семак.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Ассистент главного тренера «Зенита» Виллиам де Оливейра в интервью «СЭ» рассказал о своих взаимоотношениях с Сергеем Семаком.

— Вы работаете в штабе Сергея Семака уже около семи лет. Когда-нибудь задумывались о самостоятельной работе?

— Пока нет. Мне комфортно работать с Сергеем Богдановичем. У нас с ним сложилась крепкая дружба, я даже иногда его называю старшим братом. Я и сам чувствую свою значимость для клуба и команды, получаю удовольствие от работы. Мне нравится каждый день приезжать на базу, думать над тактикой, упражнениями, общаться с ребятами. Я считаю себя здесь своим, меня ценят. В будущем такое желание может появиться, но на данный момент я не задумываюсь об уходе.

— Но вас звали?

— Звали. Пару звонков поступало. Но я эти предложения вообще не рассматривал.

Сергей Семак и&nbsp;Виллиам де&nbsp;Оливейра. «Если бы голова у Вендела была занята только футболом, он бы играл в «Реале». Интервью Виллиама де Оливейры
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