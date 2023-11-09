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Сегодня, 08:30

Тренер «Зенита» рассказал об отличиях между бразильцами и русскими

Гоша Чернов
Корреспондент
Виллиам де Оливейра, Сергей Семак и Анатолий Тимощук.
Фото ФК «Зенит»
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Ассистент главного тренера «Зенита» Виллиам де Оливейра в интервью «СЭ» рассказал об отличиях между бразильцами и русскими.

— Есть что-то в России, в российской культуре или поведении русских людей, что вы до сих пор не можете понять?

— Если не считать мое детство и юность, то я в России уже живу дольше, чем где-либо. Так что я уже все прекрасно понимаю, проникся культурой и людьми. Но я могу сказать, чем русские и бразильцы отличаются друг от друга. Когда ты знакомишься с кем-то в Бразилии, тебе улыбаются. Говорят: «Привет! Как дела? Все хорошо? Пойдем со мной, дружище». А в России к тебе относятся не совсем так, но только поначалу. Может быть, это из-за погоды: на моей родине солнце светит, пляжи, люди всегда купаются. Но в России люди такие же добрые и хорошие, просто первое время более закрыты. А уже потом они раскрываются, и, на мой взгляд, русские даже чаще шутят и смеются, если ты с ними близко знаком.

— У вас же старший сын ходит в русскоговорящую школу. Как у него дела?

— Хорошо. Я стараюсь с ним разговаривать на русском, как и учителя в школе. Но моя супруга чаще использует в общении с ним португальский, а няня разговаривает с сыном по-английски. То есть у него пока все смешивается, но он справляется: по-русски прекрасно говорит, даже без акцента, португальский знает. Английский — пока 50 на 50, но мы стремимся, чтобы все было идеально. Языки важно знать. Когда ты взрослый, иностранный учить гораздо сложнее, так что уж лучше пусть сейчас впитывает.

Сергей Семак и&nbsp;Виллиам де&nbsp;Оливейра. «Если бы голова у Вендела была занята только футболом, он бы играл в «Реале». Интервью Виллиама де Оливейры

ФК Зенит
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