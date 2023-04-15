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Дьяков: «Если бы «Динамо» проиграло «Пари НН», то Йоканович поехал бы домой уже после этого матча»

Дьяков поделился впечатлениями от матча «Пари НН» — «Динамо»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков поделился впечатлениями от матча 23-го тура РПЛ, в котором бело-голубые обыграли «Пари Нижний Новгород» со счетом 3:1.

«Пари НН» сам отдал игру «Динамо». У нижегородцев было все хорошо: они забили гол, оставалось 20 минут до конца матча. И пропустили два нелепых гола, хотя должны были забирать три очка. Да, бело-голубые победили со счётом 3:1 и будут продолжать вести борьбу за первую тройку РПЛ. Но сегодня «Динамо» слабее ЦСКА, «Ростова» и «Спартака». Скорее всего, эти три команды разыграют места со второго по четвертое. Бело-голубые вроде победили, но по игре у них взаимопонимания нет, они играют, как получится. Не видно у «Динамо» прогресса и перспектив, что дальше они будут феерить. Год назад «Динамо» со Шварцем было другой командой. Сейчас Йоканович работает весь сезон с ребятами, провел летние и зимние сборы. Но, по сути, команда как начала играть на старте сезона, так и продолжает. Клуб побеждает только за счет индивидуального мастерства своих футболистов, а командной игры нет. Если бы «Динамо» сегодня проиграло бы, то Йоканович поехал бы домой уже после этого матча. Но бело-голубые победили, и пока Славиша отложил свое увольнение. Может быть, «Динамо» сейчас начнет обыгрывать всех подряд и займет призовые места, тогда Йокановича оставят в клубе. Но в это слабо верится", — приводит слова Дьякова Metaratings.ru.

«Динамо» занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. «Пари НН» — на 13-м месте (19 очков).

Источник: https://metaratings.ru/news/dyakov-esli-by-dinamo-proigralo-pari-nn-to-iokanovich-poekhal-by-domoi-uzhe-posle-etogo-matcha-243542/
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