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Сегодня, 17:25

Дьяков: «Галатасарай» — стабильный участник еврокубков. Думаю, это шаг вперед для Захаряна»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Сивасспора» Виталий Дьяков высказался о том, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян отклонил предложение «Галатасарая».

«Наверное, Захарян считает, что на сегодняшний день в «Динамо» играть лучше и престижнее, чем в «Галатасарае». Либо, может, у него есть предложение лучше», — приводит «РБ Спорт» слова Дьякова.

Также он ответил на вопрос, стоит ли Захаряну рассмотреть предложение «Галатасарая», если клуб летом снова проявит к нему интерес.

«Надо понимать, чего хочет Захарян. Неизвестно, когда наши клубы вернутся в еврокубки. И будет ли «Динамо» туда попадать. «Галатасарай» — стабильный участник еврокубков. Думаю, что это шаг вперед. Трамплин для перехода потом в топовый чемпионат. Миранчук и Головин сразу туда уехали. Может, у Захаряна другой путь. Надо пробовать, если он сам этого хочет», — добавил специалист.

В текущем сезоне 19-летний футболист провел за «Динамо» 22 матча. В них он забил 3 мяча и отдал 6 результативных передач.

 

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vitalij-d-yakov-galatasaraj-stabil-ny-j-uchastnik-evrokubkov-e-to-shag-vpered-dlya-zaharyana/
Арсен Захарян
Виталий Дьяков
ФК Галатасарай
ФК Динамо (Москва)
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