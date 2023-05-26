Быстров — о «Ростове»: «Они идут вверху таблицы, это круто. Им надо ставить памятник»

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров прокомментировал корреспонденту «СЭ» игру и результаты «Ростова» в текущем сезоне.

«Если бы меня спросили вначале сезона, какое место займет Ростов, то сказал — десятое. А они идут вверху таблицы, это круто. Им надо ставить памятник. Они играют на максимуме. Выдохлись они или нет, узнаем в конце сезона. Этот сезон показал, на что рассчитывать «Ростов», в плане игроков и трансферов», — сказал Быстров «СЭ».

«Ростов» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков в 28 матчах. В оставшихся двух турах они сыграют с «Ахматом» и ЦСКА.