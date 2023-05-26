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Сегодня, 12:40

Быстров: «Печально, что у «Урала» нет своих воспитанников и академии. Это камень в огород Иванова»

Константин Белов
Корреспондент
Президент «Урала» Григорий Иванов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал результаты «Урала» в этом сезоне.

— Как можете оценить сезон «Урала»? Ужасно начали при Шалимове. Потом 16-матчевая беспроигрышная серия при Гончаренко. А сейчас спад и невыход в финал Кубка России.

— Они укрепились осенью, не вылетели — это самое главное. Но печально, что у «Урала» нет своих воспитанников и академии. Такой регион обязан иметь академию, интернат, где молодые ребята будут играть и развиваться. К сожалению, Екатеринбург много лет в РПЛ, но у них всего этого нет и близко. Покупать Бикфалви и других иностранцев — это хорошо, но это не то, что хотелось бы видеть. Это камень в огород Иванова. Он держит команду, помогает им, но лучше вложить деньги в академию, чем в двух-трех легионеров, — сказал Быстров «СЭ».

«Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 30 очками за 28 матчей.

Владимир Быстров
РПЛ
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
0
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