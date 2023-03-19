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Сегодня, 22:07

Федотов — о Дивееве: «Пожаловался на боковую мышцу»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился мнением об игровом времени хавбека команды Хорхе Карраскаля. Специалист также прокомментировал травму Игоря Дивеева, которую он получил в матче 20-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:0).

— Это конкуренция. Ребята расставили локоточки и не пускают его в стартовый состав. Ему надо прилагать усилия и трудиться, отвоевывать место.

— Есть ли какая-то информация по Игорю Дивееву? Насколько серьезная травма, на что он пожаловался?

— Пожаловался на боковую мышцу. Так бывает, неудачно ударили в сочленение нервных окончание. Мы знаем, что Игорь — существенный парень. Если бы позволяло, он бы остался на поле. Надеемся, что ничего серьезного, и в скором времени Игорь вернется и будет радовать на футбольном поле.

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Игорь Дивеев
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