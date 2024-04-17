Гранат считает, что «Динамо» должно продлить контракт со Смоловым: «Его уход будет большой потерей»

Сегодня, 20:40
Бывший футболист «Динамо» Владимир Гранат в разговоре с «СЭ» прокомментировал ситуацию с контрактом нападающего бело-голубых Федора Смолова. Соглашение истекает в июне 2024 года.
«Федор еще в хорошем возрасте, для нападающего уж точно. «Динамо» однозначно стоит продлевать со Смоловым контракт, ведь его уход будет очень большой потерей для команды», — сказал Гранат «СЭ».
В нынешнем сезоне 34-летний Смолов провел за «Динамо» 28 матчей, отметившись 6 голами и 4 результативными передачами.
Денис Сафронов