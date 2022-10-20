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Сегодня, 17:39

Власти Самарской области о «Крыльях Советов»: «Клуб должен быть во второй половине первой половины турнирной таблицы»

Власти Самарской области рассказали о целях «Крыльев Советов» в РПЛ
Руслан Минаев

Заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов рассказал о позиции властей региона по поводу выступления «Крыльев Советов» в этом сезоне РПЛ.

«Наша команда влюбила в себя всех болельщиков страны. Мы молодая, интересно играющая в футбол команда. Конечно, уход ведущих футболистов не мог на нас не сказаться: посмотрите матч между ЦСКА и «Спартаком», голы в ворота ЦСКА забивали [Александр] Соболев и [Антон] Зиньковский, это бывшие наши игроки. Тем не менее у нас хороший тренер и отличный подбор молодых игроков. Безусловно, мы ставим перед [клубом] задачи. С учетом всех моментов, о которых я говорил, мы должны быть во второй половине первой половины турнирной таблицы», — цитирует Фетисова ТАСС.

В этом сезоне «Крылья» набрали 14 очков и занимают 10-е место в РПЛ.

В следующем туре команда сыграет на выезде с «Уралом» 24 октября.

Источник: https://tass.ru/sport/16111735
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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