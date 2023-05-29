Шелия: «У всех, кто в первый раз едет в Чечню, бывают стереотипы, но для меня здесь все по-обычному»

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия рассказал о своих впечатлениях от жизни в Чеченской Республике.

«Вот правда ни одной ситуации не было, которая бы вывела меня из равновесия. Очень все по-обычному для меня здесь. Я живу себе и вообще ни о чем не думаю. Я спокойно занимаюсь своей работой, и все. Мне кажется, у всех, кто в первый раз едет в Чечню, бывают стереотипы. Когда я даже играл против «Терека», были какие-то мысли. Но все это больше информационный шум. По приезде сюда, сыграв игры, я сразу понял, что здесь своя атмосфера. Впрочем, как и в любом другом городе. Но каких-то запретов — вообще такого нет. Вот как жил — так и живу, — цитирует Шелию Metaratings.ru.

34-летний вратарь выступает за «Ахмат» с 2020 года. Ранее он играл в составе «Тамбова», «Уфы», «Енисея», «Балтики» и брянского «Динамо».

После 29 туров РПЛ грозненская команда занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 49 очков.